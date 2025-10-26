Туск раскрыл, в чем преимущество России перед Западом

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия якобы сталкивается с «драматическими» экономическими проблемами, но у нее есть огромное преимущество перед Западом: «россияне готовы сражаться». Об этом пишет The Sunday Times.

Туск заявил в интервью изданию, что в минувший четверг поговорил с Владимиром Зеленским. Последний сообщил ему, что Киев готов продолжать конфликт с Россией «еще два-три года».

«Я не сомневаюсь, что Украина выживет как независимое государство. Самый главный вопрос сейчас заключается в том, сколько еще жертв мы понесем. Президент Зеленский сказал мне, что надеется, что война не продлится 10 лет, но Украина готова воевать еще два-три года», — заявил польский премьер.

Туск считает, что Россия сталкивается с «драматическими» долгосрочными экономическими проблемами», однако «новые санкции США, направленные против нефтяного сектора, еще не ослабили ее военную решимость».

«У россиян действительно серьезные экономические проблемы. Означает ли это, что мы можем сказать, что мы побеждаем? Абсолютно нет. У них есть одно важное преимущество перед Западом: они готовы сражаться», — заявил он.

Политик также добавил, что следует говорить «о конце эпохи иллюзий в Европе».