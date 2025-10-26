Науседа предложил надолго закрыть границу с Белоруссией из-за метеозондов

В ближайшие дни следует принять меры — надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне литовские СМИ рассказали, что из-за повторяющихся случаев запуска в Литву метеозондов президент 28 октября созывает межведомственное совещание.

«В ближайшие дни эти ответные меры должно предложить правительство. В числе обсуждаемых вариантов должны быть — долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничение калининградского транзита», — отметил Науседа.

Напомним, что Литва в 2022 году из-за санкций Евросоюза ограничила сухопутный транзит в Калининградскую область и ввела квоты для перевозки подпадающих под санкции товаров по железной дороге.

Ранее сообщалось, что в небе Литвы были замечены метеозонды, якобы отправленные из Белоруссии. В свете этого трижды останавливалась работа аэропортов.