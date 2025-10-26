Специалисты ЦРУ проанализировали ситуацию на Украине в контексте возможного урегулирования. Оценки ведомства оказались оптимистичными. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, в начале 2025 года высокопоставленные чиновники обратились в ЦРУ с просьбой оценить, смогут ли президент России Владимир Путин и глава США найти общий язык по украинскому вопросу, будут ли переговоры между ними удачными и удастся ли лидерам вообще договориться о проведении переговоров.

«Аналитики ЦРУ в ответ на запросы администрации подготовили оценки, в которых излагается вывод, что Трамп может найти возможности для переговоров с Путиным», - пояснили журналисты.

При этом оценки ЦРУ разошлись с оценками бюро разведки и исследований Госдепартамента США. Специалисты бюро до встречи Путина и Трампа на Аляске не верили в готовность России к переговорам, пишет газета.

Впоследствии несколько аналитиков бюро разведки и исследований были уволены под предлогом сокращения числа федеральных госслужащих.