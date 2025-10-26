Ограбление Лувра назвали символом кризиса власти Макрона

Ограбление парижского Лувра, в ходе которого преступники похитили девять ювелирных украшений на сумму около 88 миллионов евро, стало «вишенкой на торте» проблем президента Франции Эммануэля Макрона, пишет The New York Times.

По данным издания, кража, произошедшая 19 октября, подчеркнула уязвимость французских властей на фоне общественного недовольства, протестов и падения рейтингов президента.

По словам полиции, злоумышленники проникли в музей с помощью подъемника и похитили тиары, броши, ожерелья и серьги, принадлежавшие королевским особам Франции. Одним из украденных предметов была корона императрицы Евгении де Монтихо — ее удалось вернуть, однако остальная часть коллекции остается в розыске.

Лувр ограбили 19 октября. Преступление заняло меньше десяти минут: четверо неизвестных, выдав себя за рабочих, поднялись по автолестнице и вынесли драгоценности. Министр культуры Франции Рашида Дати назвала налет «делом профессионалов» и подчеркнула, что безопасность музеев во Франции десятилетиями оставалась без внимания.