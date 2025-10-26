СМИ узнали о проблемах с выполнением обещания Трампом по Газе

Президент США Дональд Трамп разрешил кризис в Газе, подписал соглашение о прекращении войны. Теперь перед ним встает новая сложная задача — ему предстоит добиться того, чтобы ближневосточные страны выделили обещанные средства на восстановление анклава, пишет Bloomberg.

По данным агентства, 13 октября Трамп, а также лидеры Египта, Катара, Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа.

14 октября президент США в ходе выступления в Кнессете поблагодарил арабские и мусульманские страны «за их приверженность делу безопасного восстановления Газы» и обещание выделить «огромные деньги на восстановление Газы».

FT: Трамп усилил давление на Израиль из-за сделки по Газе

Вместе с тем, пояснили журналисты, Саудовская Аравия ограничена падением нефтяных доходов и завершением практики безвозвратных грантов, ОАЭ требуют «политической ясности» и полного разоружения ХАМАС, а Катар настаивает на гарантиях выполнения Израилем условий соглашения.

«Эр-Рияд испытывает аллергию на выписку карт-бланшей, учитывая десятилетия коррупции и злоупотреблений со стороны получателей по всему арабскому и мусульманскому миру», — разъяснил близкий к королевскому двору саудовский писатель Али Шихаби.

Напомним, что ноябре в Египте состоится международная конференция по восстановлению Газы, где ожидается участие стран Персидского залива и обсуждение объемов финансирования.