Первая леди США Меланья Трамп, похоже, недовольна решением своего супруга снести Восточное крыло Белого дома ради строительства бального зала. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание пишет, что президенту Трампу удалось снести восточное крыло Белого дома без особого внимания общественности «всего за несколько дней». Он освободил место для нового бального зала, о котором он давно мечтал, причем до сих пор непонятно, как ему это удалось.

«Свое мнение о данном проекте есть даже у первой леди США Меланьи Трамп. В частном порядке она выразила тревогу из-за сноса Восточного крыла и заявила, что это не ее проект», — отмечает издание со ссылкой на анонимных чиновников Белого дома.

Кадыров показал кадры уничтожения штурмовиков ВСУ

По настоянию Трампа в Белом доме сейчас возводится бальный зал, работы оцениваются в 200 миллионов долларов.

На этой неделе конгрессмены уже раскритиковали Трампа за снос исторического Восточного крыла и потребовали представить документацию о сохранении исторического наследия.