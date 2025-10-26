Литва предложила ограничить транзит в Калининград

Власти Литвы на фоне непрекращающихся инцидентов с зондами контрабандистов предложили ограничить калининградский транзит. С заявлением об этом выступил президент Гитанас Науседа.

"Среди вариантов, которые необходимо обсудить, - долгосрочное закрытие границы с Белоруссией и ограничение транзита в Калининград", - приводятся слова литовского лидера из направленного агентству BNS комментария.

По утверждению Вильнюса, организаторы контрабанды из Белоруссии используют метеозонды для переброски сигарет. Воздушные шары угрожают безопасности полетов. В результате Вильнюсский международный аэропорт пришлось в течение недели закрывать три раза. Со стороны Калининградской области РФ подобных происшествий зафиксировано не было.

Как сообщила пресс-служба Науседы, президент считает происходящее "гибридной атакой против Литвы, на которую необходима как симметричная, так и ассиметричная реакция". Офис президента не разъяснил план главы государства, какой - автотранспортный или железнодорожный - транзит он имеет в виду. И тот, и другой идет через Белоруссию, поэтому закрытие границы с ней автоматически будет ограничивать проезд в Калининградскую область и из нее.

Если Вильнюс не объявит о каких-либо специфических решениях по данному вопросу, из РФ в Калининград останется путь через Латвию и Литву.

Президент намерен созвать по этому вопросу межведомственное совещание. 27 октября вопрос будет обсуждаться на заседании правительственной комиссии по национальной безопасности, которое проведет премьер Инга Ругинене.