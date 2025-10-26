Прокурор Парижа подтвердила задержания по делу об ограблении Лувра

Прокурор Парижа Лор Бекко осудила преждевременное разглашение осведомленными лицами информации о задержаниях в деле об ограблении парижского музея Лувр и заявила, что это может только навредить следствию. Об этом сообщается в заявлении прокуратуры города в соцсети X.

Бекко подтвердила, что следователи провели аресты вечером 25 октября. Один из задержанных собирался покинуть территорию страны из международного аэропорта Парижа Руасси — Шарль-де-Голль.

Прокурор города также выразила глубокое сожаление о поспешном разглашении данной информации без учета интересов следствия. По ее мнению, произошедшее может навредить расследованию, в котором задействованы сотни следователей, занимающихся поисками украшений и поимкой преступников.

До этого французская газета Le Figaro сообщила, что полицейские задержали двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, экспонат обнаружили сломанным на улице. Злоумышленников разыскивают.