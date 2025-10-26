Трампу предложили новый мирный сценарий для Украины

Майк Габриелян

Поставки современного оружия Украине необходимо прекратить. Кроме того, Киев должен быть поставлен перед фактом: Донбасс необходимо уступить России. Такое предложение президенту США Дональду Трампу сделали аналитики American Thinker.

Издание пишет, что геополитическая реальность такова, что Россия не может уйти со своих новых территорий. Конфликт Запада с РФ из-за этого может спровоцировать «немыслимую ядерную войну». Поставки Зеленскому ракет «Томагавк» приблизит катастрофический сценарий.

«Трамп должен понять, что единственным способом остановить эту войну может быть решение Уиткоффа об уступке Донбасса Путину — эндшпиль, который Трамп может форсировать, просто отказавшись поставлять современное оружие Украине, даже если это означает сокращение финансирования НАТО», — пишет издание.

Аналитики отмечают, что в мире, где региональные конфликты могут быстро перерасти в ядерную трагедию, Трамп прав, взяв на себя роль миротворца.

При этом ему противостоят силы в самих США. Они ведут кампанию страха перед Россией в американских СМИ, и «практически весь популярный нарратив является фальшивкой».

American Thinker напоминает, что в книге «Спровоцированные: как Вашингтон начал новую холодную войну с Россией и катастрофу на Украине» Скотт Хортон, директор Либертарианского института и главный редактор журнала Antiwar.com, писал:

«Старшее поколение американцев привыкло ненавидеть Россию, а молодежи уже не первый год продают фразу о «российской агрессии» по всей Восточной Европе. Существует также вред, нанесенный мистификацией «Рашагейта»<…> Из-за этого мозги американских демократов повредились, сделав мирное сосуществование для них немыслимым».