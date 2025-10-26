Премьер Польши рассказал, сколько еще готова воевать Украина

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что республика готова воевать еще два-три года, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом сообщает The Times.

В разговоре с Туском Зеленский выразил надежду на то, что конфликт не продлится 10 лет.

Польский премьер не сомневается, что Украина выживет как независимое государство. По словам Туска, сегодня российская экономика сталкивается с «драматическими» проблемами, которые усугубляются новыми санкциями, и «не имеет ни единого шанса выжить» в долгосрочной перспективе.

20 октября Туск заявил, что Запад в территориальном вопросе не должен давить на Зеленского. По его словам, «политика умиротворения» никогда не вела к прочному и справедливому миру.

17 октября в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. Американский лидер заявил, что вряд ли передаст Украине ракеты Tomahawk, однако это обсуждаемый вопрос. При этом он отметил, что может добиться урегулирования конфликта, и в этом его Зеленский поддержал. Подробнее о том, как проходили переговоры, — в материале «Газеты.Ru».