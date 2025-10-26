Супруга президента Франции Брижит Макрон случайно узнала, что в базе данных налоговой службы она записана как мужчина под именем Жан-Мишель. Вместо того чтобы оплатить налоги, она подняла на уши весь Елисейский дворец, сообщает телеканал BFMTV.

В окружении четы Макрон говорят, что после открытия у Брижит случилась истерика. Ведь Жан-Мишель Троньё - это то самое имя, которое, как говорят, носил человек, впоследствии ставший Брижит. Жена французского президента уже долгое время пытается противостоять слухам, что по рождению она - мужчина. Она даже готова в суде доказать свою биологическую идентичность.

К инциденту со всей серьезностью подошли в администрации президента. Французские чиновники заявляют, что кто-то взломал базу данных. Но при этом противоречат себе, указывая, что "налоговая идентичность является защищенной и не подлежит изменению из-за внешнего вмешательства".

Американская активистка Кэндис Оуэнс, которая сейчас судится с Макронами из-за скандала с полом Брижит, комментируя новый скандал, отметила:

"Оправдание, придуманное Елисейским дворцом, заключается в том, что они подозревают, что ее аккаунт мог быть взломан. Однако они признают, что изменить имена аккаунтов невозможно, поэтому они не уверены, как такой взлом мог произойти. Честно говоря, это уже надоело".

Подробности разбирательства, каким образом могла произойти подмена имени, в налоговой базе французские власти держат в секрете. Известно только, что по делу задержаны два человека. Они, мол, каким-то образом смогли внести изменения в базу, для того чтобы "выразить протест против политики правительства". Подозреваемых уже успели оправдать с формулировкой, что произошла "ошибка в налоговом администрировании". Брижит это не устроило, она обжаловала решение, так что расследование продолжается.

На фоне скандала во всех крупнейших французских СМИ вышли масштабные материалы о том, как страдает Брижит из-за "фейковых слухов". И что все это - атака на президента Эмманюэля Макрона. Параллельно с медийной кампанией по отбеливанию репутации четы Макронов Елисейский дворец пытается оказать и юридическое давление на распространяющих неприглядные слухи. На следующей неделе в Париже будут судить десять человек, которых обвиняют в кибербуллинге. Они, мол, позволяли себе "злобные комментарии" по поводу пола Брижит, оскорбляли ее и обвиняли в педофилии, ведь она намного старше Эмманюэля.