Фицо отказался выделять средства Словакии на финансирование Украины

Братислава не будет участвовать в каких-либо схемах ЕС, предлагаемых для финансирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РИА Новости.

Глава государства выступил на пресс-конференции в воскресенье.

«Как глава правительства отвергаю участие Словакии в какой-либо финансовой схеме, цель которой помочь Украине справиться с войной и военными расходами», — сказал Фицо.

Он отметил, что предлагаются различные схемы, среди которых предложение задействовать национальные бюджеты стран ЕС, либо подписать гарантии по кредиту для Украины.

Фицо считает, что Киев в любом случае никогда не вернет полученные деньги.