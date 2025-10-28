В Британии рассказали о «пугающем» предупреждении Путина в адрес Запада

Газета.Ruиещё 3

Президент России Владимир Путин отправил «леденящее душу» предупреждение Западу после пуска ракеты «Буревестник». Об этом пишет газета Daily Mail.

В Британии рассказали о «пугающем» предупреждении Путина в адрес Запада
© РИА Новости

Как напоминают журналисты, глава государства заявил, что что Россия отныне обладает ядерными силами «самого высокого уровня» в мире.

«Владимир Путин <...> выступил с пугающим предупреждением в адрес Запада, похваставшись, что Россия теперь обладает ядерными силами «самого высокого уровня» в мире…» – пишет Daily Mail.

26 октября президент России Владимир Путин принял доклад от начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Отчет касался успешного испытания крылатой ракеты «Буревестник», отличающейся неограниченной дальностью и оснащенной ядерной силовой установкой.

Путин устроил «холодный душ» США: его ответ на «Томагавки» вызвал переполох на Западе

Герасимов сообщил, что ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе на протяжении 15 часов, подтвердив свою способность обходить существующие системы противовоздушной обороны. Глава государства поручил начать процесс подготовки к включению данного комплекса в состав вооружения российской армии.