В Британии рассказали о «пугающем» предупреждении Путина в адрес Запада

Президент России Владимир Путин отправил «леденящее душу» предупреждение Западу после пуска ракеты «Буревестник». Об этом пишет газета Daily Mail.

Как напоминают журналисты, глава государства заявил, что что Россия отныне обладает ядерными силами «самого высокого уровня» в мире.

«Владимир Путин <...> выступил с пугающим предупреждением в адрес Запада, похваставшись, что Россия теперь обладает ядерными силами «самого высокого уровня» в мире…» – пишет Daily Mail.

26 октября президент России Владимир Путин принял доклад от начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Отчет касался успешного испытания крылатой ракеты «Буревестник», отличающейся неограниченной дальностью и оснащенной ядерной силовой установкой.

Герасимов сообщил, что ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе на протяжении 15 часов, подтвердив свою способность обходить существующие системы противовоздушной обороны. Глава государства поручил начать процесс подготовки к включению данного комплекса в состав вооружения российской армии.