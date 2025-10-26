Трамп раскрыл ожидания от встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что он уверен в хорошей сделке с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии личной встречи с ним на следующей неделе. Политика цитирует РИА Новости.

Американский лидер выступил на пресс-конференции в Малайзии, где прокомментировал будущие переговоры.

«Я думаю, у нас будет хорошая сделка с Китаем. Они хотят сделку, мы ходим сделку, и мы договорились встретиться», — заявил Трамп.

Он также упомянул о возможных будущих встречах с Си Цзиньпином не только в Южной Корее, но и в Китае и США.

Ожидается, что лидеры США и КНР встретятся в Сеуле 30 октября. Сегодня высокопоставленные чиновники обеих стран, ответственные за экономику, завершили двухдневные обсуждения по деэскалации торговой войны.

Трамп прибыл в Малайзию в воскресенье на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Это его первая остановка в пятидневном турне по Азии.