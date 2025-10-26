Президент США Дональд Трамп намекнул, что практически заменил ООН, играя роль миротворца и прекращая различные военные конфликты. По словам Трампа, он «любит останавливать войны», но не считает это своим «хобби», передает ТАСС.

Американский лидер выступил в Куала-Лумпуре, на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он сказал, что не забудет тот день, когда созвонился с лидерами Таиланда и Камбоджи. Это была «одна из первых войн», в прекращении которой он участвовал.

«И мне понравилось делать это. Я бы не назвал это хобби, потому что это намного более серьезно, чем хобби, но я в этом хорош и я люблю это делать», — сказал Трамп.

Он упрекнул ООН в том, что «она должна делать это, но она этого не делает».

При этом Трамп напомнил, что когда он выступал на Генассамблее ООН, произошли неполадки с телесуфлером и эскалатором.

В Куала-Лумпуре Таиланд и Камбоджа подписали совместную декларацию об отношениях, которую президент США назвал «мирной сделкой».