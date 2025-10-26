Трамп признался, что «любит останавливать войны»

Президент США Дональд Трамп заявил, что «любит останавливать войны», однако это дело намного важнее, чем «хобби». Об этом американский лидер сказал в ходе своего визита в Малайзию, передает ТАСС.

«Это (конфликт Таиланди и Камбоджи – «Газета.Ru») была одна из первых войн, (в разрешении которых – «Газета.Ru») я участвовал. И мне понравилось делать это. Я бы не назвал это хобби, потому что это намного более серьезно, чем хобби, но я в этом хорош и я люблю это делать», — подчеркнул он.

26 августа стало известно, что лидеры Таиланда и Камбоджи на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре подписали декларацию об отношениях с целью урегулирования конфликта, который начался в мае текущего года, за ее подписанием наблюдал Дональд Трамп.

26 октября Трамп анонсировал подписание мира между Таиландом и Камбоджей.

Президент примет участие в саммите стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В частности, в программе Трампа — наблюдение за подписанием соглашения между Таиландом и Камбоджей.