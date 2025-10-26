В Израиле боятся, что Турция поддержит ХАМАС в Газе

Израильские официальные лица опасаются поддержки со стороны Турции палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает американское издание New York Times со ссылкой на заявление министра Израиля по делам диаспоры Амихая Шикли.

«Израильские чиновники беспокоятся, что Турция хочет помочь группировке (ХАМАС — прим. ред.) выжить в секторе Газа вместо того, чтобы поспособствовать ее ликвидации», — говорится в сообщении.

По мнению Шикли, участие Турции в урегулировании регионального конфликта неприемлемо, учитывая ее поддержку ХАМАС.

19 октября сообщалось, что Египет возьмет на себя руководство международным контингентом, сформированным для стабилизации ситуации в секторе Газа. В состав этой миротворческой миссии также войдут военнослужащие из Азербайджана, Индонезии и Турции. Одной из ключевых задач этого объединенного контингента станет обеспечение безопасности гражданских лиц и предотвращение повторных эскалаций насилия.