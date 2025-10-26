Сторонник Трампа миллиардер Меллон стал анонимным спонсором Пентагона

Железнодорожный магнат, банкир и миллиардер Тимоти Меллон оказался анонимным донором Министерства войны США. Об этом сообщила газета The New York Times (NYR).

По данным журналистов, Меллон, который является сторонником президента Америки Дональда Трампа, пожертвовав Пентагону около130 миллионов долларов на выплаты солдата во время шатдауна, когда правительство не может полноценно работать из-за непринятия бюджета конгрессом.

— Тимоти Меллон, сторонящийся публичности миллиардер и крупный спонсор Дональда Трампа, и есть анонимный частный донор, — говорится в материале.

1 октября в США наступил шатдаун. Конгресс не смог согласовать бюджет, и правительство приостановило работу. Многих госслужащих отправили в неоплачиваемые отпуска, а медики, военные, пограничники и транспортники продолжают трудиться, но без зарплаты.

Это первый полный шатдаун в стране за семь лет. Всего в современной истории он стал 21-м, а самый долгий был при Трампе в 2018–2019 годах. Что такое шатдаун в США и какие у него могут быть последствия, разбиралась «Вечерняя Москва».