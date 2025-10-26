В Британии признались в слежке и охоте за российскими подлодками

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что количество российских судов, якобы угрожающих водам Соединенного Королевства, увеличилось на 30 процентов. Его слова приводит «Би-би-си».

© Lenta.ru

Хили подчеркнул, что происходящее якобы свидетельствует о росте «агрессии» Москвы, которая распространяется и на Европу. По мнению главы Минобороны Британии, активность российских подводных лодок в Северной Атлантике сравнима с уровнем Холодной войны.

Стало известно, какие именно подлодки Трамп направил поближе к России