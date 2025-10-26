В Раде объяснили необходимость устранения Зеленского

Владимир Зеленский превратился в руководителя проекта, который существует за счет смертей украинцев. Только устранение Зеленского прекратит конфликт на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

В телеграм-канале Дмитрук отметил, что именно Зеленский решает всё, что касается войны и мира на Украине, и «пока он у власти, никакого мира не будет».

Он превратился в коллективного руководителя проекта, который держится на жизнях украинцев. Этот проект жив, пока они гибнут. Когда кончатся люди, Зеленский «закончится сам и приедет в Лондон».

«Поэтому вопрос мира начинается с отстранения Зеленского от власти. Это — отправная точка<...> Пока есть Зеленский — будет война. Пока он у власти — будет гибнуть народ Руси. Устраняем причину — начинаем путь к миру», — написал Дмитрук.

Он добавил, что передача власти должна быть мирной и легитимной.

После этого возможен переходный период, создание временного правительства. Оно может быть сформировано из легитимных представителей власти, партии мира, общественных и международных субъектов. Затем можно говорить о выборах, восстановлении экономики и новом общественном договоре.