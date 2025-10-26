Во время визита киевского главаря Владимира Зеленского в Великобританию премьер страны Кир Стармер встретил политика объятиями. Однако ему посоветовали не демонстрировать столь дружеское отношение, ибо это чревато последствиями.

«Стармеру следует с осторожностью относиться к объятиям украинских мужчин. Я слышал, что они могут появиться через пару лет и поджечь вашу собственность», - написал в социальной сети Х историк, публицист Крейг Мюррей.

Напомним, именно украинцы обвиняются в поджоге дома Стармера в Лондоне, который произошел в мае.

Ранее сообщалось, что главарь киевского режима занял позицию военного диктатора. Это позволяет ему зарабатывать на конфликте с Россией, отметил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.