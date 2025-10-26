В Пакистане пригрозили войной Афганистану

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что страна готова к «открытой войне» с Афганистаном в случае срыва переговорного процесса. Об этом сообщает издание Reuters.

По словам главы Минобороны, альтернативы проходящим сейчас в Стамбуле мирным переговорам не существует.

«Мы стоим перед выбором. Если соглашение о мире не будет достигнуто, мы вступим в открытую войну. Но я вижу, что они действительно хотят мира», — сообщил Асиф.

С 9 октября Афганистан и Пакистан бомбили друг друга в течение шести дней. Спустя некоторое время стороны договорились о 48-часовом перемирии и начале переговорного процесса об установлении мира между государствами.

15 октября стало известно, что новые столкновения произошли на афгано-пакистанской границе между силами талибов и пограничниками Пакистана.