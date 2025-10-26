Прибывший в Малайзию Трамп станцевал с местными жителями

Президент США Дональд Трамп по прибытии в Малайзию на саммит стран АСЕАН станцевал с встретившими его местными жителями. Соответствующие кадры опубликовал телеканал Magno News.

© Российская Газета

Отмечается, что гостя малазийцы встречали американскими флагами и традиционными танцами. После короткой беседы с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом Трамп решил присоединиться к танцу местных жителей, чем очень их порадовал.

На опубликованном видео можно заметить, как американский лидер делает отрывистые движения рукой в такт музыке.

РИА Новости между тем отмечает, что приехавшие на саммит журналисты "танец" Трампа встретили аплодисментами.

Напомним, Трамп не первый раз отметился танцем на публике.

К примеру, в ноябре прошлого года, после выборов, он исполнил несколько танцевальных движений под песню YMCA группы Village People. А на День благодарения станцевал буги-вуги с бизнесменом Илоном Маском.