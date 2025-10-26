Сделка Украины с компанией Saab по совместному производству систем ПВО – это лишь попытка Владимира Зеленского создать видимость бурной деятельности для западных спонсоров, заявило издание The National Interest.

«‎Вместо того чтобы пытаться уловками удержать Дональда Трампа в этом провальном крестовом походе под названием «‎конфликт на Украине», Зеленскому стоит прекратить фантазировать и пойти на сделку с Владимиром Путиным, пока на Украину не обрушится ад», – пишет издание.

Кроме того, в статье подчеркивают, что предыдущие сделки по совместному производству оружия на территории Украины не привели к реальным результатам.

Напомним, на Украине сорвался громкий проект по производству 3 тысяч ракет. Зеленский обещал наладить массовое производство «Фламинго» с радиусом действия до 3 тысяч километров, однако, по данным украинских СМИ, проект застопорился из-за нехватки комплектующих и средств.

Ранее бывший комик заявил, что не исключает возможности получения Киевом американских ракет Tomahawk в будущем. Однако, по его словам, конкретных договоренностей на этот счет пока нет.