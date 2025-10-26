Восточный Тимор официально присоединился к АСЕАН

Восточный Тимор официально присоединился к Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Соответствующая декларация была подписана на саммите ассоциации в Куала-Лумпуре, передает корр. ТАСС.

Восточный Тимор - бывшая португальская колония, впоследствии находившаяся в зависимости от Индонезии. В 1999 году на референдуме большинство жителей этой территории высказались за независимость, и Восточный Тимор стал самостоятельным государством.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана 8 августа 1967 года в Бангкоке пятью странами региона - Индонезией, Малайзией, Сингапуром, Таиландом и Филиппинами. Впоследствии к организации присоединились еще пять государств: Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Восточный Тимор имел в АСЕАН статус специального наблюдателя, в марте 2011 года страна подала официальную заявку на вступление в члены ассоциации.

В 2025 году полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Лаоса к Малайзии.