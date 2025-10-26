Историк Танака: Япония перестанет помогать Украине при соблюдении двух условий

Газета.Ru

Япония откажется от помощи Украине, если будут соблюдены два условия. Об этом РИА Новости заявил японский историк Такэюки Танака.

© ТАСС
"Две вещи. Первое - победа России. И второе - независимость Японии от США. Эти две вещи", - сказал эксперт.

Танака добавил, что сомнений в победе России нет. При этом для достижения независимости от США Японии следует восстанавливать и улучшать отношения с РФ, подчеркнул историк. 13 сентября министерство финансов Украины сообщило, что республика до конца 2025 года получит от Японии кредит на сумму $246,5 млн по программе "Поддержка восстановления путем разумного фискального управления". Из общей суммы займа $229,7 млн поступят в бюджет Украины. Еще $16,8 млн будут направлены на капитализацию процентов по долгам страны. 16 сентября минфин Украины сообщил, что Токио даст Киеву кредит на сумму $88 млн на поддержку частного сектора.

Средства будут предоставлены в рамках проекта Всемирного банка "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство", который реализуется с 2024 года и рассчитан на три года.