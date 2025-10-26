МВД Литвы назвало контролируемой ситуацию с летающими над страной объектами

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович заявил, что ситуация с появлением в небе страны неустановленных объектов находится под контролем.

«Хочу заверить, что ситуация с зафиксированными над Литвой неустановленными объектами находится под постоянным вниманием и контролируется», — написал он в соцсетях.

Глава ведомства добавил, что ситуация оценивается по состоянию на реальное время и в случае необходимости будут применены «все необходимые средства».

Ранее в субботу телеканал LRT сообщил о приостановке работы аэропортов Литвы из-за метеорологических зондов.

Позже Литва запретила полёты над рядом участков вдоль границы с Белоруссией.