Президент Финляндии Александр Стубб предупредил Европу о необходимости продолжать взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом, иначе, по его словам, Россия якобы «снова повлияет» на американского лидера.

«Стубб, становясь ближайшим европейским союзником Трампа, заявил, что русские кружат вокруг президента США и его окружения в надежде убедить его поддержать планы Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине», — пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что данное предупреждение прозвучало в тот момент, когда в Вашингтон со спешно организованным визитом прибыл глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Будьте осторожны: коллега Стива Уиткоффа сейчас перемещается по Вашингтону. Поэтому всё ещё необходимо работать с окружением и самим президентом», — говорится в статье.

Ранее в Telegraph писали, что «коалиция желающих» решила прибегнуть к тактике давления на Россию.

Дмитриев между тем выразил уверенность, что встреча Путина и Трампа состоится.