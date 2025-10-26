В Валенсии более 50 тысяч человек вышли на митинг из-за наводнения

Более 50 тыс. человек вышли на митинг в Валенсии на фоне последствий наводнения в прошлом году, в результате которого погибли 229 человек.

Как утверждает газета Pais, протестующие требуют отставки президента Женералитата Карлоса Масона. Это связано с недовольством жителей тем, как местные власти справились со стихийным бедствием.

В прошлом году жители муниципалитета Пайпорта в Валенсии забросали кусками грязи короля Филиппа VI и его супругу.

После инцидента король призвал понять злость граждан.