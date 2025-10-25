Зампред парламентской группы AfD в бундестаге Стефан Койтер в эфире RT призвал Германию вернуться к российским нефти и газу и дополнительно инвестировать в атомную энергетику.

Он напомнил, что страна уже отказалась от производства электроэнергии из угля, а теперь хочет прекратить использовать и атомную.

«Многие компании уехали. Заказы были потеряны... Для нас это очень прискорбно, и мы считаем, что дешёвая энергия чрезвычайно важна для промышленности, а её у нас больше нет», — приводит слова Койтера Telegram-канал RT.

Ранее в Баварии взорвали две 160-метровые градирни АЭС «Гундремминген».

В июле немецкая газета Bild сообщила, что Германии грозит дефицит электроэнергии в ближайшие несколько лет.