Представитель бундестага призвал ФРГ вернуться к российским нефти и газу
Зампред парламентской группы AfD в бундестаге Стефан Койтер в эфире RT призвал Германию вернуться к российским нефти и газу и дополнительно инвестировать в атомную энергетику.
Он напомнил, что страна уже отказалась от производства электроэнергии из угля, а теперь хочет прекратить использовать и атомную.
«Многие компании уехали. Заказы были потеряны... Для нас это очень прискорбно, и мы считаем, что дешёвая энергия чрезвычайно важна для промышленности, а её у нас больше нет», — приводит слова Койтера Telegram-канал RT.
Ранее в Баварии взорвали две 160-метровые градирни АЭС «Гундремминген».
В июле немецкая газета Bild сообщила, что Германии грозит дефицит электроэнергии в ближайшие несколько лет.