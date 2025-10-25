The Guardian рассказала о секретном подземном госпитале на Украине

Учреждение открылось в августе. Здесь врачи оперативно помогают солдатам, которые получили ранения.

Госпиталь находится рядом с городом Покровск в Донецкой области, недалеко от линии фронта. Его глубина — около шести метров. Он состоит из четырёх стальных бункеров, которые покрыты деревянными балками, землёй и песком, пишет британская ежедневная газета.

На Западе раскрыли план НАТО по конфликту на Украине

При этом конструкция может выдержать прямое попадание артиллерийского снаряда, говорится в материале.