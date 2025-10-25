Уровень недовольства немцев правительством Мерца установил рекорд

Уровень недовольства немцев работой правительства ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем достиг рекордного показателя. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA.

По данным исследования, 66% респондентов недовольны деятельностью кабинета министров Мерца. Это на три процентных пункта больше, чем по итогам аналогического опроса 10 октября. Лишь 25% заявили о том, что довольны работой правительства. Еще 9% затруднились с ответом. Падает и уровень доверия к самому канцлеру. Только 26% довольны его действиями, в то время как 62% заявили об обратном. 12% не смогли дать ответа.

При этом опрос показал, что почти половина немцев (49%) считает, что правящая коалиция развалится еще до окончания нынешнего легислатурного периода в 2029 году. Только 32% полагают, что этого не случится. Затруднились с ответом 19% участников исследования.

"Большинство немцев недовольно "черно-красной коалицией" (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, СДПГ - прим. ТАСС), ожидает досрочного ухода правительства и не считает, что высказывание [Мерца] о "городском облике" поможет блоку ХДС/ХСС", - констатировал руководитель INSA Херман Бинкерт, имея в виду заявление канцлера о том, что проблема миграции якобы формирует "облик городов" ФРГ.

Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными". "Блок ХДС/ХСС и СДПГ отдаляются от населения, даже от тех, кто сейчас еще проголосовал бы за них", - считает Бинкерт.

Опрос проводился 23-24 октября. В нем участвовали 1 003 человека.