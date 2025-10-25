СМИ: Трамп нашел способ надавить на Си Цзиньпина

Во время азиатского турне президент США Дональд Трамп планирует заключить ряд экономических сделок. Он полагает, что это поможет ему усилить давление на КНР, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным агентства, в программе визита запланировано участие Трампа в саммите АСЕАН в Малайзии и форуме АТЭС в Южной Корее. На последнем мероприятии 30 октября предполагается его встреча с лидером КНР Си Цзиньпином.

Журналисты заметили, что в ходе встреч с главами государств и правительств президент намеревается заключить минеральные сделки — договориться о поставках критически важных полезных ископаемых.

Соглашения станут основой для привлечения инвестиций в американскую экономику и стимулирования международного экономического развития. Конкретное содержание подготовленных соглашений пока не разглашается.

Трамп обсудит с Си Цзиньпином урегулирование конфликта на Украине

По словам источника, Трамп выразил оптимизм относительно перспектив достижения взаимопонимания с лидером КНР, указав на возможные экономические трудности китайской стороны при сохранении высоких тарифных барьеров.

Вопрос возобновления закупок китайцами американской сои также станет предметом обсуждения.

Ранее сообщалось, что тарифная политика Трампа привела к смене приоритетов у Китая: Пекин стал закупать сою у Бразилии, Аргентины, Уругвая и прекратил закупки этого товара у США.

Кроме того, КНР и Россия договорились о поставках зерновых. Первые грузовики с ржаной мукой отправились в Китай 14 октября.