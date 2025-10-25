Новый премьер Японии сделала заявление после разговора с Трампом

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассказала в соцсетях, что в субботу, 25 октября, провела переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

Глава кабмина заметила, что разговор с американским лидером был хорошим и искренним.

«Я по-настоящему ценю его теплое поздравление с моим назначением на пост премьер-министра. Вместе с ним я намерена вывести союз США и Японии на еще более высокий уровень», — отметила Такаити.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в ходе турне по Юго-Восточной Азии встретится с рядом региональных лидеров.

В частности, президент во время остановки в Катаре намеревается провести беседу с катарскими эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

Кроме того, в южнокорейском Пусане американский лидер собирается провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.