Новый премьер Японии сделала заявление после разговора с Трампом

Новый премьер Японии раскрыла детали разговора с Трампом
Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассказала в соцсетях, что в субботу, 25 октября, провела переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.
Глава кабмина заметила, что разговор с американским лидером был хорошим и искренним.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в ходе турне по Юго-Восточной Азии встретится с рядом региональных лидеров.
Такаити: Япония будет стремиться к заключению мирного договора с Россией
В частности, президент во время остановки в Катаре намеревается провести беседу с катарскими эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.
Кроме того, в южнокорейском Пусане американский лидер собирается провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.