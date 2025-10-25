США нужно вести с Россией переговоры о мире и торговле, а не провоцировать Москву на войну. Об этом написала член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в своем аккаунте социальной сети X.

«Америке следует использовать торговые возможности и стремиться к миру, а не отстаивать неоконсервативную программу войны с Россией. Зачем нам отталкивать сверхдержаву, когда мы могли бы вести открытый диалог о мире и вести торговые переговоры, которые принесли бы пользу всем американцам?» — задалась вопросом политик.

Ранее Луна предрекла заключение сделки между Россией и США на триллион долларов после окончания конфликта на Украине.

Конгрессвумен также заявляла, что президент Украины Владимир Зеленский является ужасным лидером, который считает поражением перспективу завершения конфликта.