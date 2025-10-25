Буданов* оценил идею об «обмене» территорий на мирную сделку

Вопрос об урегулировании конфликта ценой территорий является практически философским, у него много аспектов, рассказал в интервью изданию Il Foglio глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в список террористов в РФ).

© gur.gov.ua

Журналисты попросили главу ведомства прокомментировать инициативы западных лидеров по «обмену» территорий на мирное соглашение, а также о заморозке конфликта по линии фронта.

«На этот вопрос сложно ответить, потому что его смысл почти лежит в области философии. Для меня потеря хотя бы одного квадратного миллиметра нашей земли — это плохой исход. Но если принять и другие точки зрения, то, безусловно, избавление нас от тысяч и тысяч смертей — это благо», — разъяснил Буданов.

По его мнению, укрепление украинской обороны отвечает интересам союзников, оно напрямую зависит от сохранения единства и коллективной и постоянной поддержки партнеров Киева.

Глава ведомства заметил, что Киеву нужно сохранить «единство мира в нашей поддержке». Он добавил, что если удастся решить этот вопрос, то все остальные вопросы также будут решены, «они просто трансформируются со временем».

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к России и Украине с призывом остановить конфликт, а «договоренности заключить позже».

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга 7 февраля 2024 года.