Кэтрин Коннолли вступит в должность президента Ирландии

Крайне левая независимая депутат Кэтрин Коннолли, которая ранее обвиняла Израиль в том, что он ведет себя как "террористическое государство", станет новым президентом Ирландии после того, как ее соперница на выборах признала свое поражение.

© Российская Газета

68-летняя Коннолли боролась с бывшим министром правительства 62-летней Хизер Хамфрис, после того как третий кандидат, бывший футбольный менеджер из Дублина Джим Гэвин, отказался от участия в кампании три недели назад, хотя остался в избирательном бюллетене, сообщает Daily Mail. Гэвин отказался от участия в президентской кампании после того, как в газетах появились сообщения о его скандальном споре с арендатором около 16 лет назад.

Он не вернул 3300 евро арендатору Найлу Дональду, в настоящее время редактору газеты Sunday World. Этот шаг имел серьезные последствия для партии Fianna Fail, которая выбрала его в качестве своего кандидата, и для ее лидера, премьер-министра Михола Мартина, который поддерживал Гэвина.

Хамфрис сразу после подведения итого голосования признала свое поражение и пожелала своей сопернице успешной работы на посту президента. Коннолли прибыла в Дублинский замок вскоре после 18 часов (20 мск) в субботу, где ее приветствовали левые оппозиционные партии, которые поддержали ее. Она одержала убедительную победу, получив 73 процента голосов избирателей. Выступая перед журналистами после того, как в субботу днем стало ясно, что она станет десятым президентом страны, Коннолли сказала: "Я в полном восторге от результата и хочу поблагодарить всех моих сторонников". Премьер-министр Ирландии Мартин высоко оценил кампанию Коннолли, поздравив ее с победой. "Это день Кэтрин", - сказал он, добавив, что Конноли провела очень сильную кампанию. Мэри Лу Макдональд, лидер "Шинн Фейн", ирландской лево-националистической партии, назвала победу Кэтрин Коннолли "ошеломляющей".

Коннолли, которая называет себя "голосом мира" и "единства", заменит нынешнего президента Майкла Хиггинса в рамках кампании за единую Ирландию. Политик, которая избиралась как независимый кандидат, с 2016 года является депутатом парламента от Западного Голуэя. Ранее она была членом Ирландской лейбористской партии в течение 17 лет. Бывший клинический психолог и адвокат, она также вызвала споры своими взглядами на НАТО и призывами к проведению референдума за объединенную Ирландию, а также своими откровенными комментариями о Газе. Выступая в прошлом месяце в программе телеканала RTÉ Morning Ireland, она "решительно осудила" ХАМАС и теракты 7 октября, но добавила, что Израиль ведет себя как "террористическое государство".

Коннолли также раскритиковала премьер-министра Британии Кира Стармера после того, как он заявил, что ХАМАС не может играть никакой роли в новом правительстве. Она сказала: "Я родом из Ирландии, которая имеет историю колонизации. Я бы очень остереглась указывать суверенному народу, как управлять своей страной. Палестинцы должны демократическим путем решить, кого они хотят видеть во главе своей страны".

В сообщении в соцсетях на этой неделе она добавила, что Израиль совершил геноцид в Газе, что является катастрофой для палестинского народа, и катастрофой для человечества. Ее взгляды заслужили поддержку со стороны печально ирландского рэп-дуэта Kneecap, с участника которого недавно было снято обвинение в терроризме. Его обвинили в демонстрации флага, связанного с группировкой "Хезболла", на концерте в ноябре 2024 года. Коннолли призвала провести опрос по вопросу отделения Северной Ирландии от Республики Ирландия, написав: "Соглашение Страстной пятницы ясно дает понять, что только народ будет решать наше будущее". Новый "пацифистский" президент Ирландии также является яростным критиком ЕС и часто выступала против референдумов, направленных на более широкую интеграцию Ирландии в блок. Она обрушилась с критикой на НАТО на фоне тенденции к перевооружению и сравнила планы Германии по увеличению расходов на оборону с нацистской милитаризацией в 1930-х годах. Задолго до своей президентской кампании она снова вызвала споры своей поездкой в Сирию в 2018 году вместе с несколькими другими ирландскими парламентариями.

Президент в Ирландии имеет в основном церемониальную роль, которая включает в себя прием глав государств в официальной резиденции Арас-ан-Уахтарайн в Феникс-парке, а также другие дипломатические и гражданские мероприятия. Президент также должен рассмотреть вопрос о том, соответствует ли конституции принятый парламентом закон, и если он считает, что это не так, то после консультации с Государственным советом он может передать его в Верховный суд. Однако в последние годы ирландский президент стал играть большую политическую роль. Во время своего пребывания в должности Хиггинс сказал, что жилищный кризис в Ирландии был "нашим огромным провалом", ООН "теряет доверие", а ирландское государство должно "срочно удовлетворить потребности" и решить проблемы выживших в домах матери и ребенка.