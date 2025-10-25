В Берлине проходит массовая демонстрация в поддержку Палестины

Массовая демонстрация в поддержку Палестины проходит в Берлине. Активисты идут маршем по одной из центральных улиц германской столицы, Фридрихштрассе, передает корреспондент ТАСС.

В руках они держат палестинские флаги, плакаты и транспаранты с надписями в поддержку Палестины. Участники манифестации под названием "Солидарность с Палестиной. Никаких поставок оружия Израилю" скандируют различные лозунги, слышны выкрики на английском и немецком языках.

Активисты, среди прочего, призывают прекратить поставки оружия Израилю и требуют, чтобы "военные преступники предстали перед судом". Точных данных о числе участников демонстрации пока нет, но, по оценкам, в ней принимают участие несколько сотен человек. На вопрос о числе активистов представитель местных правоохранительных органов сообщил корреспонденту ТАСС, что точные цифры появятся только вечером.

Демонстрация проходит мирно, безопасность участников обеспечивают многочисленные сотрудники берлинской полиции. Пока серьезных инцидентов не зафиксировано.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам консультаций в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.