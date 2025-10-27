Принц Эндрю выдвинул условия, при которых он согласится покинуть королевский особняк

Опальный младший брат британского монарха Карла III согласился покинуть королевский особняк, но на одном условии — вместо это он и его бывшая супруга получат сразу два дома. Об этом пишет Daily Mail.

На прошлой неделе стало известно, что принц Эндрю в течение 22 лет фактически не платил арендную плату за особняк Роял-Лодж в Виндзорском поместье. Король уже предложил бывшему герцогу Йоркскому и его экс-супруге Саре Фергюсон дом младшего сына Гарри и Меган Маркл Фрогмор-коттедж, от которого тот ранее отказался.

Эндрю предпочитает по возможности оставаться в Виндзоре или его окрестностях. Кроме того, он не хочет уезжать слишком далеко от Лондона, где находятся дома его дочерей. Однако в свете скандалов с его участием и разногласий со старшим братом, принцу пришлось покинуть Роял-Лодж.

Теперь герцог требует предоставить ему и Фергюсон дома Гарри, а также коттедж Аделаида, который недавно покинул принц Уильям и Кейт Миддлон. При этом, король Карл III давно хотел выселить бывшего герцога и герцогиню из Виндзорского замка.

Ранее мы писали, что состояние больного раком короля Карла III заметно ухудшилось из-за скандала с его младшим братом, принцем Эндрю.