Стало известно, кто побеждает на выборах в Ирландии

На президентских выборах в Ирландии побеждает независимый левый кандидат Кэтрин Коннолли. Ее конкурент уже признала свое поражение, сообщает РИА Новости.

На президентских выборах в Ирландии уже подсчитаны 65% голосов в 38 избирательных округах. Коннолли набирает 64% голосов, а Хизер Хамфрис из правоцентристской партии Fine Gael только 29%.

«Я хочу поздравить Кэтрин с тем, что она станет следующим президентом Ирландии», — заявила Хамфрис.

Коннолли придерживается левых взглядов и считает США «империалистической державой», вносящей нестабильность в мировую политику. При этом она пообещала не упоминать без повода геноцид в Газе в случае встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Политик также выступает против милитаризации ЕС, за нейтралитет Ирландии и «немедленное прекращение огня на Украине».