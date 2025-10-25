Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Евросоюз в лицемерии и неправильных приоритетах при подходе к украинскому конфликту. Об этом пишет The European Conservative.

Глава Словакии утверждает, что Брюссель «больше сосредоточен на наказании Москвы, и политических интересах, чем на достижении мира.

«Фицо раскритиковал «небрежное» отношение блока к продолжающемуся кровопролитию, заявив, что сотни людей продолжают умирать каждый день, в то время как лидеры ЕС сосредоточены на карательных мерах», — пишет издание.

Словацкий лидер призвал Запад отдать приоритет переговорам, а не санкциям. Он обвинил Брюссель в диктате и попытках подорвать конструктивный диалог.

Фицо раскритиковал план Брюсселя отказаться от ископаемого топлива из РФ

Фицо также заявил, что внутренняя борьба за власть в ЕС взяла верх над мирными усилиями.

«ЕС считает смещение Виктора Орбана более важным, чем прекращение войны», — сказал он.

Политик назвал такой подход «абсолютно нелепым».