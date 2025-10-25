Трамп назовет бальный зал Белого дома в свою честь

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с высокой долей вероятности назовет новый бальный зал Белого дома в свою честь, передает телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации американского лидера.

По данным телеканала, президент неоднократно говорил, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий.

«Трамп, скорее всего, назовет свой новый бальный зал Белого дома стоимостью в 300 миллионов долларов в честь самого себя. Чиновники уже называют его «Бальным залом президента Дональда Трампа». Скорее всего, это название закрепится», — отметил источник.

Собеседник телеканала пояснил, что на проект зала собрали $350 млн, в то время как строительство по последним данным обойдется в $300 млн. Он не посчитал нужным раскрыть, нак какие цели будут потрачены оставшиеся $50 млн.

Журналисты заметили, что стоимость проекта согласно первоначальным планам должна была составить $200 млн, позже цена выросла до $250 млн.

Ранее бывший госсекретарь США Хилари Клинтон обвинила Трампа в разрушении Белого дома из-за строительства бального зала.

«Это не его дом, а наш. А он его разрушает», — прокомментировала экс-дипломат снос восточного крыла здания.

Напомним, что восточное крыло было построено в 1902 году и с тех пор проходило множество этапов реновации. Традиционно эта часть здания использовалась первыми леди США и их командами, а офисы президентов и их команд располагались в Западном крыле.