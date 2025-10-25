Стало известно, как ЦРУ пыталось завербовать Черчилля

ЦРУ пыталось завербовать британского премьер-министра Уинстона Черчилля, чтобы он вел радиопередачи с антикоммунистической и антисоветской пропагандой в 1950-х годах. Об этом говорится в недавно опубликованных документах разведывательного управления, сообщает РИА Новости.

© markmeynell.wordpress.com

Документы доказывают, что работавшее при поддержке ЦРУ в Восточной Европе «Радио Свобода»*, которое вещало на СССР пыталось использовать Черчилля, чтобы настроить советских граждан против коммунистических лидеров.

Британская газета «Телеграф» пишет, что редакторы радиостанции сообщили руководству ЦРУ о подготовке серии передач к 75-й годовщине смерти Карла Маркса. Передачи должны были «стимулировать инакомыслие» и подорвать «доверие к любой форме марксизма».

Сейчас данное письмо рассекречено.

Черчилль упоминается в нем среди британских деятелей, которые должны были вести эти передачи. Также в письме перечислялись бывший президент Франции Жюль Венсан Ориоль и вице-канцлер Австрии Бруно Питтерман.

При этом пока не ясно, получил ли Черчилль в итоге предложение от радиостанции.

* «Радио Свобода» (RFE/RL) — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.