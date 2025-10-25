Власти Великобритании целенаправленно собрали публику с тем, чтобы сделать пафосное совместное фото Владимира Зеленского и премьер-министра королевства Кира Стармера, рассказал в соцсетях ирландский журналист Чей Боуз. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча так называемой «коалиции желающих» прошла в пятницу, 24 октября, в Лондоне в смешанном формате. В Лондон прибыли украинский лидер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министры Дании и Нидерландов Метте Фредериксен и Дик Схоф.

«На фото внутренний двор, который закрыт для посетителей. «Ликующую толпу» буквально привезли на автобусах», — разъяснил Боуз.

Публицист отметил, что ситуация вокруг снимка напоминает ему «фантазию в стиле Оруэлла».

Ранее ирландский журналист заметил, что встреча Зеленского и короля Великобритании Карла III в Лондоне больше похожа на шутку, костюмированный парад.

Зеленский показал Стармеру украинский дрон-перехватчик Octopus

Боуз пояснил, что оба «неизбранных мошенника» живут в домах, «оплаченных награбленными деньгами», зависят от подачек налогоплательщиков, следуют чужому сценарию и плюют на людей, которые финансируют их шикарный образ жизни.