Стало известно, что просят власти Украины у США

Украинские власти направили Соединенным Штатам предложение о введении новых санкционных мер против России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники, знакомые с ходом переговоров.

Согласно полученным данным, среди выдвинутых Киевом идей рассматривается возможность отключения всех российских банков от системы расчетов в долларах. Два источника подтвердили, что такое предложение было представлено американской стороне. Однако в настоящее время степень серьезности рассмотрения этих предложений Вашингтоном остается неясной.

На Западе сообщили о подготовке США новых санкций против России

По информации американского официального лица и другого осведомленного источника, часть подготовленных США дополнительных санкций направлена против банковского сектора России, а также против инфраструктуры, используемой для поставок российской нефти на международные рынки. Обсуждение возможных ограничительных мер продолжается.