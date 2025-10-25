В Белом доме раскрыли, с кем встретится Трамп в ходе турне по Азии

Президент США Дональд Трамп в рамках турне Юго-Восточной Азии встретится с катарскими эмиром шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Источник отметил, что переговоры с катарской стороной пройдут на борту Air Force One во время остановки для дозаправки в Катаре по пути в Малайзию.

В пресс-службе пояснили, что во встрече также будет участвовать госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее сообщалось, что Трамп примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который начинается в воскресенье, 26 октября, в Куала-Лумпуре.

После Малайзии президент США отправится в Японию, где встретится с новым премьер-министром страны Санаэ Такаити.

Следующая значимая встреча запланирована в южнокорейском Пусане — там американский лидер собирается провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По мнению экспертов, стороны затронут вопросы торговли, кризис на Украине и ситуацию вокруг Тайваня.