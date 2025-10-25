В Германии взорваны две градирни АЭС

В субботу в ФРГ взорвали две 160-метровые градирни атомной электростанции в Гундреммингене (Бавария). Башни обрушились на глазах тысяч зрителей ровно в 12 часов дня, сообщает Bayerischer Rundfunk.

Издание отмечает, что башни рухнули практически сразу:

«Всего за 15 секунд градирни атомной электростанции Гундремминген стали историей. Ровно в полдень две 160-метровые башни рухнули, как и планировалось, в большом облаке пыли. От двух железобетонных колоссов осталась огромная куча обломков».

Утром у выведенной из эксплуатации атомной электростанции уже собрались первые зрители. К полудню тысячи людей расположились вокруг зоны отчуждения с подушками, одеялами и походными стульями. Некоторые зрители также собрались на холмах вокруг АЭС, а в Баден-Вюртемберге даже устроили вечеринки, чтобы отметить снос.

«Настроение зевак в Гундреммингене колебалось от радости по поводу прекращения атомной энергетики в городе до печали из-за «потери частицы дома», — пишут немецкие журналисты.

Дождливая погода помогла взрывникам и минимизировала вред от облака пыли. Материал двух градирен будет переработан, его используют, в частности, в дорожном строительстве.

На территории местной АЭС старые топливные стержни все еще находятся во временном хранилище ядерных материалов.