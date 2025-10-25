В ФРГ прошли новые акции протеста против высказываний Мерца о миграции

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. В Германии набирает обороты протест против неоднозначного заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что проблема миграции якобы формирует облик немецких городов. Как передает агентство DPA, только в Гамбурге акция в субботу собрала, по данным полиции, около 2,6 тыс. человек. Организаторы со своей стороны заявили о 5 тыс. участников.

Демонстранты прошли под девизом "Мы - облик города" от площади перед ратушей по центральным улицам к главному железнодорожному вокзалу. В руках они держали транспаранты со следующими надписями: "Фридрих, кто мешает, так это ты и твой расизм!", "Мерц, вон с нашего городского облика!". К акции призвали Левая партия, движение Fridays For Future, небольшие организации левого толка. "Христианско-демократический союз (партия, которую возглавляет Мерц, - прим. ТАСС) сходит с ума - и каждой новой "правой" фразой канцлер Мерц все больше добивается расположения "Альтернативы для Германии", - заявили в Левой партии.

В Магдебурге (Саксония-Анхальт) демонстрация против Мерца собрала более 300 человек. На улицы Хильдесхайма (Нижняя Саксония) под общим девизом "What the Fritz?" ("Что за Фриц?") вышли около 500 человек. В Арнсберге (Северный Рейн - Вестфалия) собрались около 150 участников. Запланированы акции и в других городах, в воскресенье они пройдут, в частности, в Аугсбурге, Бонне, Бохуме, Бремене, Ганновере, Мангейме, Трире. В Ганновере в демонстрации примет участие обер-бургомистр (мэр) Белит Онай.

24 октября около 4 тыс. человек собрались в знак протеста против слов Мерца в Билефельде. Причем среди участников в первых рядах была замечена зампредседателя парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вибке Эздар. По оценке местных наблюдателей, это можно расценивать как выпад в сторону консерваторов со стороны младшего партнера по правящей коалиции - СДПГ.

Пока акции против Мерца проходят мирно, однако в Бонне минувшей ночью неизвестные написали на офисе районного отделения ХДС краской: "Мера по украшению городского облика". Полиция ведет расследование.

О заявлении Мерца

14 октября канцлер заявил, что власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и "далеко продвинулись в [решении проблемы] миграции". Однако, по его словам, "в облике городов [ФРГ] эта проблема все еще присутствует".

20 октября канцлер отказался ответить на вопрос, что именно он имел в виду, но рекомендовал задающим его обратиться к своим дочерям, чтобы получить, как утверждал он, "довольно четкий и ясный ответ". Высказывания Мерца вызвали осуждение и критику как со стороны политиков, так и общественности. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными".