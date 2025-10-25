На Западе сообщили о подготовке США новых санкций против России

Команда президента США Дональда Трампа подготовила проект новых санкций, которые ударят по ключевым секторам российской экономики, они будут введены в случае отказа Москвы от прекращения конфликта с Киевом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что часть ретсрикций затронет банковский сектор РФ, а также инфраструктуру, обеспечивающую поставки нефти. По данным агентства, инициатором подготовки новых санкций выступила украинская сторона — Киев требовал отключить все российские банки от долларовой системы.

Источник подчеркнул, что глава Белого дома, вероятно, планирует наблюдать за реакцией российских властей на уже введенные санкции. Новые санкции, в свою очередь, не будут наложены в октябре, считает он.

Кроме того, по информации Reuters, администрация президента США выразила поддержку идее Евросоюза использовать замороженные активы России покупки вооружений Украине. В частности, обсуждается вопрос использования российских активов на территории американских штатов.

23 октября министерство финансов США ввело санкции в отношении нефтяных компаний из РФ. В том числе под ограничения попали «Лукойл» и «Роснефть».

На Западе обеспокоились последствиями новых санкций против России

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал новые ограничения со стороны США попыткой оказать давление на Кремль. Он подчеркнул, что действия Вашингтона не способствуют укреплению отношений между двумя странами.