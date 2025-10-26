СМИ: Трамп поставил под угрозу мирное решение конфликта на Украине

Надежды на мирное урегулирование конфликта на Украине оказались под угрозой из-за решения администрации президента США Дональда Трампа ввести санкции против России. Об этом пишет газета The Hill.

© Газета.Ru

«Надежды на прекращение конфликта на Украине потенциально оказались под угрозой после того, как в начале этой недели Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает The Hill, Трамп заявил, что «ненависть» России к Украине якобы стала серьезным препятствием на пути прогресса.

23 октября министерство финансов США ввело санкции в отношении нефтяных компаний из РФ. В том числе под ограничения попали «Лукойл» и «Роснефть».

Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал новые ограничения со стороны США попыткой оказать давление на Кремль. Он подчеркнул, что действия Вашингтона не способствуют укреплению отношений между двумя странами.

Ранее российский лидер высказался о людях, советующих Трампу вводить санкции на нефть.